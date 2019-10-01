Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
01.10.2019 14:10
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan otobüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Olay yeri
- İstanbul
Kaynak: DHA