AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kafenin önünde 31 Ekim günü saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Plakası alınamayan iki otomobil ile gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, 34 EEF 510 plakalı otomobile pompalı tüfek ve tabaca ile ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı olayda, hedef alınan otomobilde çok sayıda saçma ve kurşun izi olduğunu belirledi. Açılan ilk ateşte bölgedeki kafede oturan Murat Bulu'ya ait 34 JD 8989 plakalı otomobil de cam ve kaportasından isabet alarak zarar gördüğü anlaşıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN OTOMOBİLİ SATMIŞLAR

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yapılan araştırmada olayın D.I. ve U.L.'nin aralarında kız arkadaş konusu nedeniyle aralarındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. D.I., U.L.'nin kafede bulunduğunu öğrenerek, buraya geldi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayın ardından D.I. ve U.L. otomobilleriyle kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgulamada U.L.'nin 23, D.I.'nın 11 ve U.C.'nin 5 suçtan kayıtları olduğu tespit edildi. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.K. adli makamlarca serbest bırakıldı. U.L. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.I. ve U.C. ise tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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