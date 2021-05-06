Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ

Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: 17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yönünde karar alınan İstanbul Avcılar'daki 287 binadan 90'ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi.

17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yönünde karar alınan İstanbul  Avcılar'daki 287 binadan 90'ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi. 'Orta hasarlı' 287 binadan büyük çoğunluğunun kentsel dönüşüm sürecine girdiğini anlatan Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren,"'Binayı güçlendirmiştik, 20 senedir de oturuyorduk, şimdi ne oldu?' deniliyor. Biz buna müsaade edemiyoruz. En son İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı, güçlendirilmiş bir bina olmasına rağmen yıkıldı. Dolayısıyla orta hasarlı bu binaların en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapılmasını, kentsel dönüşüme girmesini istiyoruzö dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli yaşanan büyük Marmara Depremi'nde İstanbul'un Avcılar ilçesindeki 287 binanın orta hasarlı olduğu saptandı. AFAD İl Müdürlüğü, geçen yıl, 'orta hasarlı'  binaların listesini açıklayarak, durumlarının tespitini, binaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını, güçlendirimemiş binalarda  yıkım işlemi başlatılmasını istedi. Ancak pandemiyle birlikte bina sahiplerine tebligatların iletilmesi gecikti. Bu nedenle ek süreler tanındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Avcılar'da mevcut kat sayısının korunarak, binaların yenilenmesini öngören plan değişikliğinin kabul edilmesi ile de yıllarca yenilenemeyen 4 kattan yüksek binaların önemli bölümü kentsel dönüşüm sürecine alındı. Binalarını geçmişte güçlendirme çalışması yaptıkları halde bunu belgeleyemeyen ev sahiplerini tahliyeye zorlamak amacıyla da su, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri kesildi.

RIZA BEY APARTMANI ÖRNEĞİ

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, 22 yıl önceki depremde orta hasar alan ilçedeki 287 binanın büyük bölümünün kentsel dönüşüm sürecine girdiğini, kalan 90 binada oturanlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Ektiren, bu konuda belediyeye bağlı bir şirketin ev sakinlerini ikna etmek için devrede olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Orta hasarlı binalar güçlendirilmeden buralarda oturulmamalı. Bina sahiplerinin bazıları, 2001 yılında binalarında güçlendirme yaptığı iddiasında bulunuyor. Oysa afet bölgelerinde yapılacak olan yapılar yönetmeliğimizde o yıllarda güçlendirme ile ilgili bir madde yoktu. İnsanlar 1999 depreminden sonra nasıl bir yöntemle binalarını güçlendireceklerini bilmedikleri için bazı kişiler, üniversiteler bünyesinde bir  aylık seminer eğitimine alınarak, bu binaları güçlendirdi. O binalara oturma yani iskan belgesi verebilmemiz için 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre  değerlendirmemiz lazım. Genelde 'Güçlendirdik' denilen binaların tamamı güçlendirilmemiş. Bazıları bodrum, zemin kat tavanına kadar güçlendirilmiş. Oysa güçlendirmenin çatıya kadar yapılmış olması lazım. Kalan 90 binada oturanlar ikilem içerisinde. 'Binayı güçlendirmiştik, 20 senedir de oturuyorduk. Şimdi ne oldu?' deniliyor. Biz buna müsaade edemiyoruz. En son İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı, söylenen o ki, güçlendirilmiş bir bina olmasına rağmen yıkıldı. Tabi bu bizi tedirgin ediyor. Dolayısıyla orta hasarlı bu binaların en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapılmasını, kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz"

Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ
Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar
İstanbul'da pes dedirten olay! Göl havzasını vatandaşlara imarlı arazi diye sattılar
İstanbul'da pes dedirten olay! Göl havzasını vatandaşlara imarlı arazi diye sattılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:34:50. #1.16#

title