Avcılar'daki Öğrenci Kavgasının Kızların Laf Dalaşıyla Başladığı Ortaya Çıktı

Avcılar'da öğlen saatlerinde öğrenciler arasında yaşanan kavganın kız öğrencilerinin laf dalaşıyla başladığı öğrenildi.



Avcılar'da bugün öğlen saatlerinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgaya Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri (MOT) ve devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın kız öğrencilerin laf dalaşıyla başladığı öğrenildi.



Bir süre önce tartışan kız öğrencilerin okuldan uzakta bir noktada yeniden laf dalaşına girdikleri ve tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Erkek öğrencilerin de araya girmesiyle başlayan kavgaya okul çevresinde görev yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri (MOT) ve devriye görevi yapan polis ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden son buldu. - İSTANBUL