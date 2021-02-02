Avcılar'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
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Avcılar'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

02.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:30
Avcılar'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar'da 4 şüphelinin camını kırarak girdikleri bir marketi soyması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Avcılar'da 4 şüphelinin camını kırarak girdikleri bir marketi soyması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki bir marketin önüne arabayla gelen 4 kişi, marketin bekçisini darp ederek etkisiz hale getirdi.

Daha sonra yangın tüpü ve tekmelerle marketin camını kırarak içeriye giren şüpheliler, marketten çaldıklarını araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, bekçinin darp edilmesi ve şüphelilerin marketin camını kırarak içeriye girmesi yer alıyor.

4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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