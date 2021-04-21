Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Avcılar'da kız arkadaşıyla internet üzerinden tanışan kişiyi buluşma bahanesiyle çağırıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Avcılar'da kız arkadaşıyla internet üzerinden tanışan kişiyi buluşma bahanesiyle çağırıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, E.G. (24) internet üzerinden bir kadınla tanıştı. Kadın, bir süre sonra durumu erkek arkadaşı M.F.Ö'ye anlattı. M.F.Ö. sahte profil oluşturarak E.G'yi buluşmaya davet etti.

Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde belirledikleri buluşma yerine giden E.G., kadının erkek arkadaşı M.F.Ö. ve yanında Ö.E (27) ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan M.F.Ö., E.G'yi darbetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış