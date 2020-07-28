AVCILAR'DAKİ KAVGADA İKİ GENÇ BIÇAKLANARAK, YARALANDI AVCILAR'DAKİ KAVGADA İKİ GENÇ BIÇAKLANARAK, YARALANDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da iki genç arasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük iki kişi bıçakla yaralandı.

AVCILAR'DAKİ KAVGADA İKİ GENÇ BIÇAKLANARAK, YARALANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da iki genç arasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük iki kişi bıçakla yaralandı.

Ambarlı Sahili'ndeki İBB Camii'nin yanında bisikletle dolaşan gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Sahilde devriye gezen 'Gece kartalları' olarak bilinen Emniyet bekçileri kavgaya müdahale ederek iki kişi için 112 ambulansı çağrıldı. Gelen ambulanslarda iki kişiden biri ayakta tedavi edilirken diğeri hastaneye kaldırıldı. Gençler, birbirlerinden şikayetçi olmazken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekibi soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA