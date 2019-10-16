AVCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASINDA SANIK KOCA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

16.10.2019 11:14

Avcılar'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (39) hakim karşısına çıktı. Sanık Deligözoğlu, eşinin olay günü kafasına silah dayadığını, silahı almaya çalışırken patladığını, eşini öldürmediğini savundu. Şikayetçi avukatı Hasret Adıgüzel, maktulün elinden herhangi bir svap izi çıkmadığını ilişkin dosyada rapor olduğunu belirterek, "Rapor maktulün hiçbir şekilde kendini vurmadığını hatta silahı bile eline almadığının göstergesi oluyor. Olay yaşanmadan önce de eşine sürekli şiddet uygulayan bir insan. İyi hal ve tahrik indirimi almaması için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ve taraf avukatları katıldı.

"SİLAH NASIL ATEŞ ALDI BİLMİYORUM"Sanık Hasan Deligözoğlu, olay gecesi dışarı çıktığı için eşi Ayten Deligözoğlu ile tartıştığını belirterek, "Eşim odadan elinde silahla geri geldi ve 'Ben senin bu hal ve hareketlerinden bıktım. Seni de kendimi de öldüreceğim' diye laflar etti. Silahın boş olduğunu düşünüyordum. Eşime 'Ayten silahla oyun olmaz bırak onu yerine koy' dedim. Üzerime gelmeye başladı, silahı bana doğru tuttu. Bu durumu görünce tedirgin oldum. Eşim silahı kafasına dayadı. Sağ elimle onun sağına doğru hamle yapıp silahı almaya çalıştım. İkimiz de yere düştük. Silah nasıl ateş aldı, bilmiyorum. Ambulansı aradım. Kayınbiraderlerime olayı söyledim. 'Eşim yaralandı gelin bana yardım edin' dedim. Kayınbiraderlerim Murat ve Medet geldiklerinde ablalarına bakmadan beni darp etmeye başladılar. Eşimi ben vurmadım" dedi. ANNE ŞİKAYETÇİ OLDUNahide Adıgüzel de olayı görmediğini belirterek, "Maktül benim kızım olur. Gece telefon geldi, 'Bacınız ölüyor buraya gelin.' diye sanık aradı. Çocuklar da 'Annem öldü' diye ağlıyordu. Oğlum gitti ama beni götürmedi. Daha sonra kızımın vefat ettiğini öğrendim. Şikayetçiyim. Kızım ile damadım arasında geçimsizlik vardı. Her zaman içkili gelip, kızımı döverdi. Vücudundan morluklar geçmiyordu" dedi. Tanıkların dinlenmesi için mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYORİddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMADavanın ardından açıklama yapan Avukat Hasret Adıgüzel, sanığın ilk duruşmada ifade verdiğini belirterek, "Sanık eşinin intihar ettiğini, psikolojik sorunları bulunduğunu asla kendisinin onu vurmadığını kendisini vurmaya çalışırken müdahale ettiğini ama silahın birden patladığını ileri sürdü. Çelişkili beyanları mevcuttu. Maktulün elinden herhangi bir svap izi çıkmadığına ilişkin bir rapor var dosyada. Bu rapor maktulün hiçbir şekilde kendini vurmadığını hatta silahı bile eline almadığının göstergesi oluyor. Bu nedenle sanığın bu tür ifadeleri hayatın olağan akışına aykırı tamamen gerçeğe aykırı beyanları var. Sanığın Bakırköy Adliyesi'nde sadece 6 tane davası var. Suça meyilli, ruhsatsız silah taşıyan bir insan. Olay yaşanmadan önce de eşine sürekli şiddet uygulayan bir insan. İyi hal ve tahrik indirimi almaması için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi. Anne de sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, sanığın eşine sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Görüntü Dökümü: ---------------Avukat Hasret Adıgüzel'in açıklaması-Annenin açıklaması-Ölen kadının fotoğrafı-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul