AVCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI GÖRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI GÖRÜLDÜ

Avcılar'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (40)'nun yargılandığı dava görüldü.

07.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:09

Avcılar'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (40)'nun yargılandığı dava görüldü. Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktulün ablası Döndü Adıgüzel, ablasının ameliyatlı haldeyken eşi tarafından dövüldüğünü öne sürdü.

SANIK ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DURUŞMAYA BAĞLANAMADI

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya maktulün akrabaları Medet Adıgüzel, Sultan Gültepe ve Döndü Adıgüzel ile taraf avukatları katıldı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ise elektriğin kesilmesi sebebiyle duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanamadı.

KIZ KARDEŞİM AMELİYATLI HALDEYKEN DARP EDİLDİ

Duruşmada söz alan maktulün ablası Döndü Adıgüzel, şikayetçi olduğunu belirterek 'Kız kardeşim mayıs ayında ameliyat olmuştu, ben de ona 9 ay kadar evde refakat ediyordum. O sırada darp izlerini gördüm. Eşi eline ne gelirse onu kız kardeşime fırlatıyormuş. Bir gün kız kardeşim hasta yatağındayken sanığın geç gelmesi nedeniyle kavga etmişler. Kız kardeşim ameliyatlı haldeyken eşi tarafından darp edildiğini bana söyledi. Sabah gittiğimde ağlıyordu dedi.

CAMDAN AŞAĞIYA ATMAYA ÇALIŞMIŞ

Kız kardeşinin bacağından ameliyat olduğunu dile getiren Adıgüzel, 'Kız kardeşimi yerlerde sürüklemiş, çocuklarının odasına götürüp camı açmış ve 'Seni aşağıya atacağım' demiş. Sanık camı açınca da çocuk ağlamaya başlamış, kız kardeşim de camdan dışarıya doğru yardım istemiş. Kız kardeşimin eşi çocuk ağlamaya başladığı için kız kardeşimi bırakmış. Ben eşiyle konuşmak istediğimde beni reddetti. 'Sonra konuşuruz abla' dedi. Bir daha da konuşamadık zaten ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı öncelikle müşteki tarafa başsağlığı dileklerini sunarak mahkemeden kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Müşteki avukatları da savcının mütalaa vermesini ve mahkemenin hükmünü açıklamasını talep etti. Söz verilen maktulün akrabaları Medet Adıgüzel, Sultan Gültepe ile Murat Adıgüzel de sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu, Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

AVCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI GÖRÜLDÜ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Ekonomi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor Güncel
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Ankara'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de genç yıldız yine kadroda
Ankara'da ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de genç yıldız yine kadroda
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Esra Albayrak Devlet Bahçeli Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cenk Eren Cem Davran Cem Yılmaz
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Ali Palabıyık Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: AVCILAR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI GÖRÜLDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 18:17:15. #1.15#
title