Avcılar'daki kadın cinayeti davası görüldü AVCILAR'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (40)'nun yargılandığı dava görüldü.

AVCILAR'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu(41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (40)'nun yargılandığı dava görüldü. Duruşmada müşteki olarak dinlenen maktulün ablası Döndü Adıgüzel, ablasının ameliyatlı haldeyken eşi tarafından dövüldüğünü öne sürdü.

SANIK ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE DURUŞMAYA BAĞLANAMADI

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya maktulün akrabaları Medet Adıgüzel, Sultan Gültepe ve Döndü Adıgüzel ile taraf avukatları katıldı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ise elektriğin kesilmesi sebebiyle duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanamadı.

KIZ KARDEŞİM AMELİYATLI HALDEYKEN DARP EDİLDİ

Duruşmada söz alan maktulün ablası Döndü Adıgüzel, şikayetçi olduğunu belirterek "Kız kardeşim mayıs ayında ameliyat olmuştu, ben de ona 9 ay kadar evde refakat ediyordum. O sırada darp izlerini gördüm. Eşi eline ne gelirse onu kız kardeşime fırlatıyormuş. Bir gün kız kardeşim hasta yatağındayken sanığın geç gelmesi nedeniyle kavga etmişler. Kız kardeşim ameliyatlı haldeyken eşi tarafından darp edildiğini bana söyledi. Sabah gittiğimde ağlıyordu" dedi.

CAMDAN AŞAĞIYA ATMAYA ÇALIŞMIŞKız kardeşinin bacağından ameliyat olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Kız kardeşimi yerlerde sürüklemiş, çocuklarının odasına götürüp camı açmış ve 'Seni aşağıya atacağım' demiş. Sanık camı açınca da çocuk ağlamaya başlamış, kız kardeşim de camdan dışarıya doğru yardım istemiş. Kız kardeşimin eşi çocuk ağlamaya başladığı için kız kardeşimi bırakmış. Ben eşiyle konuşmak istediğimde beni reddetti. 'Sonra konuşuruz abla' dedi. Bir daha da konuşamadık zaten" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı öncelikle müşteki tarafa başsağlığı dileklerini sunarak mahkemeden kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Müşteki avukatları da savcının mütalaa vermesini ve mahkemenin hükmünü açıklamasını talep etti. Söz verilen maktulün akrabaları Medet Adıgüzel, Sultan Gültepe ile Murat Adıgüzel de sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYORİddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA