AVCILAR'DAKİ HIRSIZLIK KAMERADA... SADAKA KUTUSUNU ALAMADI, CEP TELEFONUNU ÇALDI

AVCILAR'da bir fırına hamur alma bahanesi ile gelen hırsız, tezgahtarın içeri girmesi üzerine sadaka kutusunu çalmak istedi. Kutunun zincir ile bağlı olduğunu gören hırsız tezgaha uzanarak şarj edilmek istenen cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi hırsızın geçen yıl da sadaka kutusunu çalan aynı kişi olduğunu öne sürerek, yakalanmasını istedi.

Hırsızlık, Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Fırını işleten Kerem İmece, iç tarafta yemek yerken içeri müşteri gibi gelen bir kişi 2 hamur istedi. İşyeri sahibinin kızı içeri girerek siparişi getirmek isterken şüpheli tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çalmak istedi. Bunun zincir ile bağlı olduğunu gören şüpheli elinde torba ile gelen kıza hamur siparişini 3'e çıkarmak istediğini söyledi. Tekrar yalnız kalan kişi bu kez gözüne kestirdiği tezgahın yan tarafında şarj edilmek istenencep telefonuna uzanarak cihazı tek eliyle kablosundan ayırarak çaldı. Getirilen hamurun parasını vererek uzaklaşan hırsızın telefonu çaldığı yaklaşık 5 dakika sonra fark edildi.

"ANLAŞILAN HIRSIZLIK İNTİKAMI VAR"

Fırını işleten Kerem İmece, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördüğü hırsızın geçen yıl 29 Mayıs'ta yine hamur isteme bahanesi ile gelen ve görüntülerinin yayınlanmasından sonra Esenyurt'ta yakalanan şüpheli ile aynı kişi olduğunu öne sürdü. İmece, elindeki kayıtları polise teslim ederken, "Bu hırsız her halde bizi kafaya taktı. İstediği tek şey hamur. Aynı kişi olduğu görünüyor. Bu yakalandığında bana 'Davandan vaz geçer misin?' dediler vazgeçmedim. Sadaka kutusunu yine çalmak istemiş, çalamamış. Yakalanmasını istiyorum yine. Yakalanmasını ve bırakılmamasını istiyoruz. Çalınan telefonumuz 2 bin 500 TL. Cezaevinden çıkınca bizi kafaya takmış. Hırsızlık intikamı var anlaşılan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş