Avcılar'daki 'haraç çetesi' cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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Avcılar'daki 'haraç çetesi' cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Avcılar'da oyun salonu sahibi gencin iddiaya göre kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Avcılar'daki 'haraç çetesi' cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
16.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:33

Avcılar'da oyun salonu sahibi gencin iddiaya göre kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili şüphelilerden 1'inin yakalandığı öğrenilirken haraç çetesinin genci takip ettiği anlar kameralara yansıdı. Baba Osman Karamemiş oğlunun ölümüne ilişkin tüm şüphelilerin yakalanarak tutuklanması ve şüphelilere araç temin eden kişinin de ceza alması için yetkililere seslendi.

İddiaya göre, Avcılar'da oyun kafesi işleten Onur Karamemiş (28), bir süre önce haraç çetesi tarafından tehdit edilmeye başladı. Araçlarına şüpheli kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen Karamemiş, haraç vermeyi reddetti. Karamemiş, 30 Nisan 2020 gecesi saat 23: 50 sıralarında haraç çetesi tarafından Esenyurt'taki aracıyla evine giderken E-5 Haramidere TEM bağlantı yolu yol ayrımında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Karamemiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı, takip anları kamerada

Olayın hemen ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bir aracın, arkasındaki polis arabasına rağmen araçlara çarparak kaçtığı anlar yer alıyordu. Bir diğer görüntüde ise Karamemiş, yanında polis olmasına rağmen bir kişi tarafından darp ediliyordu. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Karamemiş'in araçla takip edildiği anlar yer alıyor.

Cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Olaya ilişkin yapılan çalışmalarda şüphelilerden bir tanesinin yakalandığı öğrenildi. Diğer şüpheliler ve şüphelilerin kullandığı aracı temin eden şahıs ise henüz yakalanmadı.

Acılı baba yetkililere seslendi

Baba Osman Karamemiş oğlunun ölümüne ilişkin tüm şüphelilerin yakalanarak tutuklanması ve şüphelilere araç temin eden kişinin de ceza alması için yetkililere seslendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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