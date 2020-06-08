AVCILAR'DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİİ'NİN YIKIMI TAMAMLANDI
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AVCILAR'DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİİ'NİN YIKIMI TAMAMLANDI

SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı.

AVCILAR'DAKİ HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİİ'NİN YIKIMI TAMAMLANDI
08.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:18
SİLİVRİ açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı 3 günde tamamlandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda caminin minareleri 17 Ekim 2019 tarihinde tamamen sökülmüştü. 

Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran günü yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki yıkım çalışması sona erdi. Tamamlanan yıkım çalışması havadan görüntülendi. Camiden geriye ise moloz yığını kaldı. İş makineleri ve işçiler molozlar arasındaki kullanılabilir olan demir parçaları ayırmaya devam ediyor.

Görüntü dökümü:

----------------------Yıkılan cami alanından genel görüntü-İş makinesinden görüntü-Yıkılan yerin havadan görüntüsü-ARŞİV-Yıkıma başlanması

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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