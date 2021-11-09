AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da dün akşam saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan ve iki işyerine de sıçrayan yangının yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da dün akşam saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan ve iki işyerine de sıçrayan yangının yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangın dün saat 18.20 sıralarında, Firüzköy Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanlar birçok ilçeden görüldü. Alevler çevrede bulunan iki iş yerine de sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Şişli, Seyrantepe, Kıraç, Bağcılar, Başakşehir, Kemerburgaz, Silivri, Hadımköy, Arnavutköy, Bayrampaşa, Sultangazi, Değirmenköy, Hacıosman ve Fatih İtfaiye ve 112 Hızır Acil ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler 98 personel ve 40 araç ile yürüttükleri çalışmalar sonucu yangını 3 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Tekstil fabrikasındaki yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri fabrikada inceleme yaparken yangında demirlerin adeta eridiği tesisin bir bölümünün çöktüğü görüldü. Tamamen kullanılmaz hale gelen tesisteki yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ FABRİKA YANGINI; GÜN AĞARDI HASAR ORTAYA ÇIKTI

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