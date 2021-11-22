Avcılar'daki dehşetin detayları belli oldu

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay adliyeye sevk edildi. Eşinin kendisini ve engelli çocuğunu yakarak öldürmeye çalıştığını anlatan Betül Akay "Önce evde yangın çıkarttı, sonra beni ve oğlumu tabancayla vurarak öldüreceğini söyledi. Aramızdaki itişme sırasında silah patladı. Yangından korunmak için oğlumu alıp balkona çıktım. Bizi komşular kurtardı" dedi.

İNTİHAR İHBARIYLA GİDEN EKİPLER CİNAYETLE KARŞILAŞTI

Avcılar'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Üner sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesedi ile karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

DAHA ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

"SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU"

OLAY GECESİNİ ANLATTI

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OGLUYLA BALKONA ÇIKMIŞ

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Poliste işlemleri tamamlanan Betül Akay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.