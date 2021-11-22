AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Denizköşkler Mahallesi, Üner Sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesediyle karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

DAHA ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

"SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU"

OLAY GECESİNİ ANLATTI

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OGLUYLA BALKONA ÇIKMIŞ

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Görüntü dökümü:

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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