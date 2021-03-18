Avcılar'daki bina garajı alkol imalathanesine dönüştürülmüş
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Avcılar'daki bina garajı alkol imalathanesine dönüştürülmüş

18.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:39
Avcılar'daki bina garajı alkol imalathanesine dönüştürülmüş

AVCILAR'da bir binanın garaj bölümünün sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi.

AVCILAR'da bir binanın garaj bölümünün sahte alkol imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Garaj bölümünde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan içi dolu içki şişeleri ve etil alkol ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın garajından yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı üzerine operasyon yapıldı.Geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında binanın garaj bölümünde  çok sayıda şişe dolusu sahte içki ile 14 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Operasyonda A.Y. (41) gözaltına alındı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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