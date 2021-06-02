Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
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Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati

Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir grup martı, beslenmelerini sağlayan balıkçının çevresinden ayrılmıyor.

AVCILAR'da bir grup martı, beslenmelerini sağlayan balıkçının çevresinden ayrılmıyor.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanının çevresindeki binaların çatısını bir grup martı mesken tuttu. Martılar, gün boyu balıklardan artanları, kendileri için koyulan yerde tüketerek, besleniyor. Birkaç saniyede kilolarca balık atığını yiyen martılar, adeta birbirleriyle yarışıyor. Balıkçı Ömer Yıldız, temizlenen parçaları çöpe atma yerine her gün düzenli olarak martılara verdiklerini söyledi.

 


Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati
Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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Avcılar'daki balıkçının çevresinden ayrılmıyorlar… Martıların beslenme saati - Haberler
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