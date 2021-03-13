AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI

AVCILAR İlçe Sağlık Müdürlüğü, randevu almada zorlanan 65 yaş üstündekilere öğle namazının ardından camide koronavirüs aşısı yapmaya başladı.

İlçe Müdürü Turgut Çalışkan, Avcılar Müftüsü Bekir Derin ile görüşerek, ilçedeki yaşlıların Koronavirüs tehdidine karşı aşılanmasının hızlandırılması için işbirliği yaptı. Görüşme ardından belirlenen camilerde öğle namazı saatinde görevlendirilen ekipler camiye gelen henüz aşı olmamış veya ikinci aşı zamanı gelen 65 yaş üstündekileri aşılamaya başladı. Avcılar Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan görevlilerin her gün öğle namazının ardından durumu uygun olan yaşlılara anında aşılarının yapılacağını söyledi. Camide namazlarını kıldıktan sonra Merkez Ulu Camii'nin avlusundaki çay ocağına gidenler, buradaki görevlilere kimliklerini ibraz ettikten sonra sistemde görünen aşılarını olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı