AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI

13.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34
AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI

AVCILAR İlçe Sağlık Müdürlüğü, randevu almada zorlanan 65 yaş üstündekilere öğle namazının ardından camide koronavirüs aşısı yapmaya başladı.

 AVCILAR İlçe Sağlık Müdürlüğü, randevu almada zorlanan 65 yaş üstündekilere öğle namazının ardından camide koronavirüs aşısı yapmaya başladı.

İlçe Müdürü Turgut Çalışkan, Avcılar Müftüsü Bekir Derin ile görüşerek, ilçedeki yaşlıların Koronavirüs tehdidine karşı aşılanmasının hızlandırılması için işbirliği yaptı. Görüşme ardından belirlenen camilerde öğle namazı saatinde görevlendirilen ekipler camiye gelen henüz aşı olmamış veya ikinci aşı zamanı gelen 65 yaş üstündekileri aşılamaya başladı. Avcılar Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan görevlilerin her gün öğle namazının ardından durumu uygun olan yaşlılara anında aşılarının yapılacağını söyledi. Camide namazlarını kıldıktan sonra Merkez Ulu Camii'nin avlusundaki çay ocağına gidenler,  buradaki görevlilere kimliklerini ibraz ettikten sonra sistemde görünen aşılarını olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI
AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI
AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI
AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI
AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVCILAR'DAKİ 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE CAMİDE KORONAVİRÜS AŞISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:36:08. #1.15#
title