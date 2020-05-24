Avcılar'daki 47 yıllık evli çiftten sahil yürüyüşü KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstündekiler Avcılar'da kendilerine tanınan izinde dışarı çıkarken, sahil ve parkları doldurdu.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstündekiler Avcılar'da kendilerine tanınan izinde dışarı çıkarken, sahil ve parkları doldurdu.

Ambarlı Sahili, saatlerin 14.00'ü göstermesi ile birlikte kısa sürede yürüyüşe çıkan yaşlılarla doldu. Yaşlıların bir bölümü tek başlarına yürüyüşe çıkarken, bazıları refakatçileri ile, bazıları da neredeyse yarım asırlık hayat arkadaşları ile el ele tutuşarak adım attı.71 yaşındaki Halil Uludağ ile 47 yıllık hayat arkadaşı Sevim Uludağ el ele yürürken, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık, bundan sonra mı ayrılacağız" diyerek espiri yaptı.

Aynı saatlerde Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı ve Emekliler Parkı da çevrede oturan yaşlıların akınına uğradı. Parkta bulunan, bir süre önce 'Sosyal Mesafeye uyulmadığı için' kırmızı şerit ile kullanıma kapatılan banklar, yürümekten yorulan veya sıcak havada dinlenmek isteyen yaşlılarla doldu. Bazı siyasi parti üyeleri de parktakilere kolonya vererek serinlemelerini sağladı. Sahildeki ve parklardaki yaşlılar, kendilerini arayan veya kendilerinin ulaşmaya çalıştığı yakınları ile bayramlaşmaya çalışırken, dışarıda en azından bir çay içecek yer bulamamaktan yakındı.

Kaynak: DHA