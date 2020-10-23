Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika haber: AVCILAR'da 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun (40) davasında mütalaasını açıklayan savcı, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

AVCILAR'da 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun (40) davasında mütalaasını açıklayan savcı , "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şikayetçiler Döndü Adıgüzel, Murat Adıgüzel, Meden Adıgüzel ve Sultan Gültepe katıldı.

Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel, müşteki avukatı Hasret Adıgüzel ve sanık avukatı da yer aldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu'nun savunmasında maktulün intihar ettiğini söylediğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiğini belirtti. Ayten Deligözoğlu'nun ölümüne ilişkin gelen uzmanlık raporunda maktulün ve sanığın her iki elinin iç ve dış kısımlarının numunelerinde atış artığına rastlanmadığı, fakat söz konusu izin silah atışından sonra yıkanması durumunda elde hiç kalmayacağının raporda kaydedildiği ifade edildi.

ELLERİNİ SİLİYORDUŞikayetçilerden Murat Adıgüzel'in olaydan sonra eve gittiğinde "Kapıyı açtığında elinde beyaz bir şey vardı. Ellerini siliyordu" şeklinde beyanda bulunduğuna değinen savcı, müşteki ile tanık ifadelerini, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu da dikkate alarak olayın intihar olduğuna dair herhangi bir emarenin olmadığını belirtti.

İKİ İNSAN YERE DÜŞERKEN BİTİŞİK ATIŞ OLAMAZSanığın savunmasında maktulün silahı kendi kafasına dayamış olduğunu, kendisinin maktule engel olmak için hamle yaptığını ve ikisinin birlikte yere düştüğü sırada silahın ateş aldığını söylediğini kaydeden savcı, adli tıp kurumu raporunda iki insanın yere düşerken silahın ateş alması halinde bitişik atış olamayacağını vurguladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİSavcı mütalaasında sanık Hasan Deligözoğlu'nun "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanık Deligözoğlu'nun "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİMütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Deligözoğlu ise "Ben eşimi öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİddianamede, sanık Hasan Deligözoğlu, "Eşi kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMADavanın ardından açıklama yapan Avukat Hasret Adıgüzel ise dosyanın karar aşamasına geldiğini, davayı en başından beri takip ettiklerini belirterek "Mahkemenin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı