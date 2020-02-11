Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haber

Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Avcılar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:44
Avcılar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarı Zeybek Caddesi Avcılar istikametinde Selahattin K'nin kullandığı 34 CLS 779 plakalı otomobil, Hakverdi K. idaresindeki 55 K 0819 plakalı kamyon, Ömer T. yönetimindeki 34 KF 4543 plakalı kamyonet ve Mustafa K. idaresindeki 34 VA 1739 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Ömer T'yi bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler