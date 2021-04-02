Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren görüntü

Avcılar'da kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpayı bir adam kamyonun arkasına asılarak tutmaya çalıştı.

Avcılar'da kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpayı bir adam kamyonun arkasına asılarak tutmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpa yine kasanın arkasına tutunan adam tarafından düşmesin diye tutuldu. Hareket halindeki kamyonda oluşan tehlike görüntü görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı