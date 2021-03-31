Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali'nin üzerinden böyle geçti

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali'nin üzerinden böyle geçti Avcılar'da kamyonetin üzerinden geçtiği minik Hızır Ali hayatını kaybetti Avcılar'da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Hızır Ali'nin üzerinden böyle geçti

Avcılar'da kamyonetin üzerinden geçtiği minik Hızır Ali hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da 5 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ali Gündenisimli çocuk evinin önünde yolun karşısına geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Hızır Ali, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Hızır Ali'nin akrabası yaşananları anlatarak,

"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.

Feci olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Hızır Ali'nin yolun karşısına koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE