Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Şişli'de yolların karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şişli'de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.