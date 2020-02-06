Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (2)

06.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:55

AVCILAR D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da fotoğraflandı.

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere Mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.

Kaynak: DHA