Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar
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Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.

06.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:43
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

Ersan SAN - DHA- yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar
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