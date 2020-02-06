: Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

06.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:43

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu