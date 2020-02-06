AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)
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AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.

06.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:25
AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler--Olay yerinden görüntü-Çatlaklar-Havadan görüntü-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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