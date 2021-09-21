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AVCILAR'DA YOL KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da tek yönlü yolda çıkan yol kavgasına kadınlar da karıştı.

AVCILAR'da tek yönlü yolda çıkan yol kavgasına kadınlar da karıştı.

Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil sürücü ile kendisine yol yol verilmediğini öne süren bir sürücü ile tartışmaya başladı. Sürücülerden biri tartışmayı sona erdirerek direksiyon başına geçmek isterken bu harekete sinirlenen diğer sürücü kapıyı açarak kavga etmek istedi. Otomobilde bulunan kadınlar da inerek kavgaya karıştı. Gerginlik, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AVCILAR'DA YOL KAVGASI

AVCILAR'DA YOL KAVGASI

AVCILAR'DA YOL KAVGASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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