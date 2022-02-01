Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişikteki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.

Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski binayı yıkmaya başladı. Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı. Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi. Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'Maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı. Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.

"DUVARLARI ÇALMIŞLAR"