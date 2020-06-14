AVCILAR'DA YAVRU KARGA KURTARMA OPERASYONU
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AVCILAR'DA YAVRU KARGA KURTARMA OPERASYONU

Avcılar'da yem bulmaya çalışırken girdiği balkondan çıkamayan yavru kargayı itfaiye kurtardı.

AVCILAR'DA YAVRU KARGA KURTARMA OPERASYONU
14.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:53

Avcılar'da yem bulmaya çalışırken girdiği balkondan çıkamayan yavru kargayı itfaiye kurtardı.

Olay, Merkez Mahallesi Cengiz Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binanın balkonunda çırpınan bir yavru karga olduğunu gören vatandaşlar, ev sahibine haber vermek istedi. Ancak evde kimsenin bulunmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itfaiye görevlileri, balkona çıktı. İtfaiye eri, cam ile duvar arasındaki küçük boşlukta sıkışan yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Serbest kalan yavru karga uçarak bölgeden uzaklaştı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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