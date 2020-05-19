Avcılar'da yasağa uymayan 3 kişiye ceza yazıldı, birinin üzerinde tabanca bulundu
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Avcılar'da yasağa uymayan 3 kişiye ceza yazıldı, birinin üzerinde tabanca bulundu

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Avcılar'da yasağa uymayan 3 kişiye ceza yazıldı, birinin üzerinde tabanca bulundu
19.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:36
AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastaneye gittiklerini öne süren araçtaki 3 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasında durdurulan otomobildeki 3 kişinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Hastaneye gitmek istediklerini öne süren 3 kişinin üzerinde arama yapılırken, birinin  sırtında kemerinin arkasına sakladığı ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancayı neden taşıdığı sorulan  kişi, "İntihar etmeyi düşünüyorum" dedi. Bunun üzerine ters kelepçe takılan şüpheli, karakola götürüldü. Diğer iki kişinin üzerinde ve aracın içinde yapılan aramada suç  unsuruna rastlanmadı.Üzerinde tabanca bulunan şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edilirken, araçtaki şüpheli dahil.3 kişiye  Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli  kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar'da durdurulan otomobilde üzerinde tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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