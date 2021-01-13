Avcılar'da yapım aşamasındaki bir binanın istinat duvarı çöktü

Avcılar'da temeli atılmış yapım aşamasındaki bir binanın istinat duvarı çöktü.

Avcılar'da temeli atılmış yapım aşamasındaki bir binanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın istinat duvarında yağışlı havanın etkisiyle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, binanın temeline dolan suyun tahliye çalışmaları sürüyor.

İstinat duvarının çökmesi sonucu ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş