AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı. Avcılar'daki sınav merkezi yerine bir arka caddedeki okul binasına giren Resul Geliş, yanlışlığın fark edilmesi üzerine binadan çıkarıldı. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, sınav başladığı için içeri alınmadı.

ÖSYM tarafından salgın tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adayların katılabildiği 60 dakikalık sınav Avcılar'daki çeşitli merkezlerde de yapıldı. D-100 Karayolu üzerindeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen adaylar saat 10.00'a kadar  alındı. Kapının kapatılmasından hemen önce binaya gelen, üzerindeki diğer eşyaları dışarıdaki emanetçiye bıraktıktan sonra içeri giren Resul Geliş isimli aday birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldı. Yenibosna'dan geldiğini belirten Resul Geliş'e girmesi gereken sınav merkezinin bir arka sokaktaki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi olduğu, yanlış binaya geldiği belirtildi. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, bu binaya alınmadı. Geliş, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Geliş ile birlikte Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne saat 10.00'dan sonra gelen ikisi kız üç aday da çaresiz evlerine dönmek zorunda kaldı. Resul Geliş, belirlenen saatten önce arkadaki okula gittiğini, kapı ve katlardaki görevlilerin kendisini uyarmadığını, üçüncü katta yanlış binada olduğunun kendisine söylendiğini bu nedenle sınavı kaçırdığını anlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:10:19. #1.14#
title