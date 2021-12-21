Avcılar'da yangında kadın itfaiyeci de görev yaptı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilerek boşaltılan binada yangın çıktı. Yangını kadın itfaiyecinin içinde olduğu Avcılar itfaiye ekipleri söndürdü.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Çimenli Sokak'ta bulunan 4 katlı bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan binada, ısınmak için girerek ateş yakan kimliği belirsiz kişiler nedeniyle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekibinde bir süre önce göreve başlayan kadınlardan biri, 6.8 litre hacminde 3 kilo 900 gram ağırlığındaki fiber oksijen tüpünü sırtına alarak, yüzüne maskeyi taktı, itfaiye hortumunu da alarak binaya girdi. Kadın itfaiyeci, ekip arkadaşlarının da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.