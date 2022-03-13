AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI - Haberler

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AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da bir evde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklandığı sanılan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da bir evde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklandığı sanılan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Yarasa Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları 112 Acil Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 4 katlı binanın giriş katındaki evde bulunan 90 yaşlarındaki Halime Soykan adlı kadını dumanların arasından çıkararak gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim etti. Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Evin salon bölümündeki bütün eşyaların tamamen yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni araştırılırken, komşuları yakından tanıdıkları yaşlı kadının kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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