AVCILAR'DA YANGINA DAMACANALI MÜDAHALE
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AVCILAR'DA YANGINA DAMACANALI MÜDAHALE

30.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:11
AVCILAR'DA YANGINA DAMACANALI MÜDAHALE

AVCILAR'da binanın çatı katında baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

AVCILAR'da binanın çatı katında baca tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye erleri tarafından damacanalarla taşınan su ile söndürüldü.

Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki binanın çatı katından duman yükseldiği görülünce itfaiye ve polise haber verildi. İtfaiye ekipleri yangının bacada çıktığını belirledi. İtfaiye ekipleri yangına damacana ve su şişeleri ile taşınan su ile müdahale ederek, söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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