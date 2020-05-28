Avcılar'da yangın dehşeti... Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da yangın dehşeti... Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar

AVCILAR'daki Firuzköy Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Avcılar'da yangın dehşeti... Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar
28.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:54

AVCILAR'daki  Firuzköy Mahallesi'nde 4 katlı bir  binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.  Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kerim Tekin Sokak'taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 ekibi kısa sürede geldi. 2'nci katta dumandan etkilenen 3 kişiye müdahalede bulunuldu. Binanın dış cephesinde başlayan ve bu yöndeki odalardaki eşyalara da zarar veren yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü.

ALEV TOPUBir üst katta oturan inşaat işçisi Servet Özal, mutfaktaki eşinin koku ve duman geldiği yolundaki eşinin uyarısı üzerine yatağından fırladığını belirterek, "Pencere bir anda alev topuna döndü. Kovalarla su alıp dökmeye çalıştık. Eşim perdeleri tutuşmasın diye çekti. Ancak, camlar peş peşe patlamaya başlayınca kendimizi son anda dışarı attık. İtfaiye güçlükle söndürdü. Eşyalarımızın çoğu yandı. Elbiselerimiz kullanılamaz durumda" dedi.Aynı binada 3'üncü katta oturan ve yangından etkilenen Gülşen Aktoprak, ağır koku ve duman üzerine uyanarak dışarı çıktıklarını belirtirken, kendisi ile birlikte 2 kızının dumandan etkilendiklelrini,  midelerinin yıkanarak, oksijen tedavisi uygulandığını söyledi. Aktoprak, yangın ile dehşeti yaşadıklarını, canlarını kurtardıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.Mahallede büyük korku yaratan yangın ardından sabah gelen belediye ekipleri yanarak kömürleşen bir kamyon dolusu eşyayı taşıyarak çöpe attı.

Yangının  kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Avcılar'da yangın dehşeti... Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:54:25. #1.14#
title