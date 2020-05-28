Avcılar'da yangın dehşeti.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da yangın dehşeti.

AVCILAR'daki Firuzköy Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Avcılar'da yangın dehşeti.
28.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:47

AVCILAR'daki  Firuzköy Mahallesi'nde 4 katlı bir  binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.  Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kerim Tekin Sokak'taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 ekibi kısa sürede geldi. 2'nci katta dumandan etkilenen 3 kişiye müdahalede bulunuldu. Binanın dış cephesinde başlayan ve bu yöndeki odalardaki eşyalara da zarar veren yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü.

ALEV TOPUBir üst katta oturan inşaat işçisi Servet Özal, mutfaktaki eşinin koku ve duman geldiği yolundaki eşinin uyarısı üzerine yatağından fırladığını belirterek, "Pencere bir anda alev topuna döndü. Kovalarla su alıp dökmeye çalıştık. Eşim perdeleri tutuşmasın diye çekti. Ancak, camlar peş peşe patlamaya başlayınca kendimizi son anda dışarı attık. İtfaiye güçlükle söndürdü. Eşyalarımızın çoğu yandı. Elbiselerimiz kullanılamaz durumda" dedi.Aynı binada 3'üncü katta oturan ve yangından etkilenen Gülşen Aktoprak, ağır koku ve duman üzerine uyanarak dışarı çıktıklarını belirtirken, kendisi ile birlikte 2 kızının dumandan etkilendiklelrini,  midelerinin yıkanarak, oksijen tedavisi uygulandığını söyledi. Aktoprak, yangın ile dehşeti yaşadıklarını, canlarını kurtardıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.Mahallede büyük korku yaratan yangın ardından sabah gelen belediye ekipleri yanarak kömürleşen bir kamyon dolusu eşyayı taşıyarak çöpe attı.

Yangının  kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Avcılar'da yangın dehşeti. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:47:09. #1.14#
title