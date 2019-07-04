AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (2)

AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (2)

100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (2)
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık eki sevk edildi. Ekipleri kazaya müdahale ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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Devrilen araçtan görüntüler 
Trafikten görüntüler 
Detaylar 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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