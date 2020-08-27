AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN
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AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN

ESENYURT'ta oturan doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37), ailesinin karşı çıkmasına rağmen, 1,5 yıl önce kendisine kaçarak evlenen Esra Dalkılıç (20) ile düğünlerini geç de olsa yaptı.

AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN
27.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:35

ESENYURT'ta oturan doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37), ailesinin karşı çıkmasına rağmen, 1,5 yıl önce kendisine kaçarak evlenen Esra Dalkılıç (20) ile düğünlerini geç de olsa yaptı. Yakınlarının evlilikleri için 'İmkansız' dediği evlilik ardından el birliği ile yapılan düğünde mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin düğün masraflarını ve evlerinin bazı ihtiyaçlarını hayırseverler karşıladı.

Esenyurt Meydanı'nda dolaşan Esra Dalkılıç, doğuştan yürüme engelli ve boyu kısa olan bir telefon tamir servisinde çalışan Murat Akdoğan ile tanıştıktan sonra görüşmeye devam etti. Dalkılıç, "Onu kısa sürede çok sevdim" dediği Murat  Akdoğan'a "Seni seviyorum" dediğini ancak, bu sözlerin üzerine "Yanımdan git. Benimle olamazsın" diyerek bağırıp- çağırdığını anlattı. Dalkılıç, DHA muhabirine, çok sevdiği Akdoğan ile görüşmeye devam ettiğini, ailesinin bu yakınlaşmayı anlayınca tepki göstererek, elinden telefonunu aldığını, dışarı çıkmasını kısıtladığını, gizlice annesinin cep telefonundan mesaj göndererek buluşmayı sürdürdüğünü belirtti. Murat Akdoğan, ailesini karşısına almayı göze alan, istettiği halde olumsuz yanıt aldığı, çok sevdiği Esra Dalkılıç'ı kaçırmaya karar verdiğini, bir arkadaşının arabasını evlerinin önüne getirdiğini ve gece yarısı Bağcılar'daki bir arkadaşının evine 1.5 yıl önce gittiklerini söyledi. Murat Akdoğan ile Esra Dalkılıç bir hafta sonra nikah masasına oturarak nikah kıyarken, genç kızın ailesi onu dışladı.

DÜĞÜN YAPILDI

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar ile kısa süre önce tanışan çift, düğün yapamamalarının içlerinde ukde olarak kaldığını söyleyince hazırlıklar başladı. Vardar, Avcılar'daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çift, için bir kır bahçesinde düğün yaptı. Evlerinin bazı ihtiyaçları da  hayırseverler tarafından karşılandı. Düğüne arkasında, "Allah ayırmadıkça kullara şans vermiyoruzö yazılı engelli aracıına dönüştürülmüş hafif ticari araç ile gelen çift uzun süre alkışlandı. Birbirlerinin ellerini bırakmayan çiftten gelin Esra Dalkılıç Akdoğan, "Dün akşam kına gecemizi yaptık. İkimiz de düğün özlemi vardı. Ahmet Halit Vardar başkan düğün organizasyonunu üstlendi. Bu kadar muhteşem düğün gececeği aklımızdan geçmezdi" dedi.

AK PARTİLİ KÜLÜNK: BU AŞKIN ROMANI YAZILMALIDüğüne katılan AK Parti 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Bu aşkın romanı yazılmalı. Aşık Veysel'in dediği gibi; Kalpten kalbe bir yol vardır,  görünmez. Bu evlatlarımız o yolu gösterir kıldıö dedi. Külünk'ün bu sözleri üzerine iki gencin gözleri  doldu. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellilerin sesi olmaya ve onları mutlu kılmak için çaba harcamaya devam edeceklerini, unutulmaz bu düğüne katkı veren herkese teşekkür borçlu olduklarını söyledi. Vardar, "Bir arkadaşımız, gelinliği, biri damatlığı hazırladı. Kır bahçesini bir arkadaşımız tahsis etti, biri kuaförü, bir diğeri ev eşyalarını. Şarköy Belediyesi de 3 gün 3 gece bir otelde balayı hediye etti. Kısacası el birliği ile yılın düğününü yaptık" dedi. Düğünde davetlililer çifte takı takmak için, birbirleri ile adeta yarıştı.

Kaynak: DHA

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