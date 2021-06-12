Avcılar'da yağış nedeniyle şantiyenin tünelinde mahsur kalan işçi kurtarıldı
Avcılar'da yağış nedeniyle bir şantiyenin tünelinde mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Avcılar'da yağış nedeniyle bir şantiyenin tünelinde mahsur kalan işçi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde yağış nedeniyle Ambarlı'daki İSKİ'ye ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanındaki şantiyeyi su bastı.
Yağış nedeniyle bir işçi tünelde mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
İşçi, olay yerindeki ambulansta tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız