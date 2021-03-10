Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç katlı bir villada 1590 şişe sahte içki ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç katlı bir villada 1590 şişe sahte içki ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir türkü evinde sahte içki satıldığını belirledi. Bu içkilerin iş yeri sahibi tarafından aynı mahallede bulunan 3 katlı villa tarzı müstakil evde imal edildiği belirlendi. Bunun üzerine dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri sahibi C.Ç. (56), ile H.Ç. (47), S.K. (35) ve S.D. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda da 1590 şişe sahte içki, 4 bidon içinde 19 litre metil alkol, 2340 adet TAPDK bandrolü, bin 1370 etiket, kapak takma ve bandrol yapıştırma işleminde kullanılan ısıtıcı, 4 varil içerisinde farklı markalara ait çok sayıda alkol şişesi kapağı bulundu.

Şüphelilerden H.Ç., S.K. ve S.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. İş yeri sahibi C.Ç. ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı