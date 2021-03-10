Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada
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Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada

10.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:36
Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç katlı bir villada 1590 şişe sahte içki ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç katlı bir villada 1590 şişe sahte içki ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişi  gözaltına alındı.  Baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir türkü evinde sahte içki satıldığını belirledi. Bu içkilerin iş yeri sahibi tarafından aynı mahallede bulunan 3 katlı villa tarzı müstakil evde  imal edildiği belirlendi. Bunun üzerine dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri sahibi C.Ç. (56), ile H.Ç. (47), S.K. (35) ve S.D. (32) yakalanarak  gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda da 1590 şişe sahte içki,  4 bidon içinde 19 litre metil alkol, 2340 adet TAPDK bandrolü, bin 1370  etiket, kapak takma ve bandrol yapıştırma işleminde kullanılan ısıtıcı, 4 varil içerisinde farklı markalara ait çok sayıda alkol şişesi kapağı bulundu.

Şüphelilerden H.Ç., S.K. ve S.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. İş yeri sahibi  C.Ç. ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.


Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada
Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada
Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada
Avcılar'da villaya sahte içki operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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