AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ

AVCILAR'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım...

AVCILAR'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım atılamaması velilerin tepkisine neden oldu.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe Caddesi üzerinde o dönem İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlköğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Daha sonra bina bahçesi ile birlikte ikiye ayrılarak aynı zamanda Alsancak Ortaokulu olarak da hizmet verdi. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören bina ardından güçlendirildi. Bu çalışmaların ardından okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden de etkilendi. Yapılan zemin etüdü ve ileri tetkik çalışmaları ardından binanın yıkılarak yenisini yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu'na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek bu okullarda ikili eğitime geçmeleri kararlaştırıldı.

Okulun yıkım ve yeniden yapımı için alınan karar ardından, buradaki arsanın Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangisine ait olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki kurum da okulun bulunduğu alanın kendilerinde olmadığını savunurken, bu konuda geçmişte açılan bir davanın henüz sonuçlanamadığı belirtildi. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin alınamaması nedeniyle binanın yapımı konusunda adım atamadı.

Koronavirüs salgını ardından 6 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitim yapılacağının açıklanması ardından veliler sosyal medyada birbirleri ile haberleşerek çocukları ile birlikte okul bahçesinde toplandı. Çocuklar uzun aradan sonra okullarının bahçesinde koşup oynarken, basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ilçede depremden etkilenen 5 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, Alsancak İlkokulu ile ortaokulunda ise hiçbir gelişme elde edilemediği belirtildi. İlkokul öğrencilerinin evlerinden oldukça uzakta ikili eğitim yapılan, kendilerinden yaşça büyüklerin binasında tekli eğitim yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Veliler adına konuşan Nuray Durdu, "Alsancak İlkokulumuzu istiyoruz. Okulumuz iki yıldır neden yapılmıyor" dedi. Fatma Demir Kılıç ise, "Aldığımız bilgilere göre bu okul arsasının hangi belediyeye ait olduğu net olarak belli değil. Bu nedenle yeni okulun yapımına başlanamıyor. İki yıl önce meydana gelen depremden sonra çocuklarımız 14.00-19.00 saatleri arasında eğitim görmek zorunda. Okulların yapımı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İki yıldır hiçbir şey yapılmadı. Sadece hakkımızı, okulumuzu istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı