Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı
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Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı İstanbul'un Avılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturtucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Avılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturtucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Baskında 5 kilonun üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, ilçede 2 kişiyi tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 Temmuz'da Denizköşkler Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Baskında H.C. ve S.M. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 5 kilo 192 gram esrar, 1 sahte sürücü belgesi, 5 Kaleşnikof fişeği, çeşitli çapta 36 fişek, 1 balistik yelek ve cep telefonları ele geçirildi.

Emniyete götürülen her iki şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. H.C. ve S.M., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı
Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı
Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı
Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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