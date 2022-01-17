Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı - Haberler
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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şahsın evine baskın düzenledi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı

İSTANBUL - Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şahsın evine baskın düzenledi. Yakalanacağını anlayan zanlı, uyuşturucuyu klozete atarak sifonu çekti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Yapılan takip sırasında eve girip çıktığı görülen G.B. durdurularak üzeri arandı. G.B.'nin üzerinden 2.20 gram olduğunu gören ekipler, hemen eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 24 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, K.B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

K.B.K.'nın ifadesini alan polis, şahsın uyuşturucu maddeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki E.Ç. isimli şahıstan aldıklarını belirledi. Ekipler bu kez de E.Ç. isimli şahsın evine baskın düzenledi. E.Ç. gözaltına alınırken, yakalanacağını anlayan zanlının uyuşturucuyu klozete dökerek sifonu çektiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.B. serbest bırakılırken, K.B.K. ve E.Ç. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklandı.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yakalanacağını anlayınca uyuşturucu klozete attı

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