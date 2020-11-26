Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)

Avcılar'da Doğu Türkistanlı Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da Doğu Türkistanlı Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2 Kasım'da Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde Uygur asıllı Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusuf A'nın silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında 11 Kasım'da şüpheli Azerbaycan uyruklu Aliyev T. (29) Küçükçekmece'de yakalandı.

Şüpheli Aliyev T'nin emniyetteki ifadesinde Yusuf A. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırı anını cep telefonunu çeken şüpheli Ömer I. (20), 20 Kasım'da polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli de tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Yusuf A'nın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış