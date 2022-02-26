AVCILAR'DA TUVALETTE HIRSIZLIK

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kadınlar tuvaletinde bırakılan valiz çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üniversite Mahallesi'ndeki seyyar tuvalette, 29 Ocak günü saat 16.30 sıralarında bavul ve valiz ile tuvalete gelen C.A. isimli kadın, içeri girdi. C.A.'nın hemen ardından tuvalete giren bir kadın 3 saniye içinde, C.A.'nın yere bıraktığı valizi çaldı. Tuvaletten çıktığında valizinin çalındığını gören C.A, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tuvalet girişindeki güvenlik kamerasının yanı sıra hırsızlığın olduğu saatteki İstanbul Kart kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan titiz araştırma sonucunda valizi Türkmenistan uyruklu D.B. adlı kadının çaldığı belirlendi. D. B., 21 Şubat tarihinde Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Savcılıktan alınan izin ile evde yapılan aramada, çalınan valiz içerisindeki eşya ve paralar ile birlikte bulunarak sahibi C.A.'ya teslim edildi. Hakkında 'Açıktan Hırsızlık' suçundan işlem yapılan D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.