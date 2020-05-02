AVCILAR'DA TÜFEK ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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AVCILAR'DA TÜFEK ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

AVCILAR'DA TÜFEK ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
02.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:39

AVCILAR'da av malzemeleri satılan bir işyerinin deposuna girerek, 5 av tüfeği çalan 3 şüpheli, polisin 380 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.

AVCILAR'da av malzemeleri satılan bir işyerinin deposuna girerek, 5 av tüfeği çalan 3 şüpheli, polisin 380 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Çaldıkları silahları bir binaya saklamak isterken fark edilince kaçan şüphelilerin hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenildi.

BİNAYA GİREN SİLAHLI KİŞİLER

Emniyet Müdürlüğü'ne 28 Nisan Salı günü yapılan ihbarda Gümüşpala Mahallesi Nalan Sokak'taki bir binaya gelen kimliği belirsiz 3 kişinin uzun namlulu silahlarını bırakmak istedikleri, fark edilmeleri üzerine Antalya plakalı beyaz renkli bir araçla D-100 Karayolu yan yoluna doğru kaçtıkları ihbar edildi.

2 GÜN SONRA HIRSIZLIK İHBARI

30 Nisan Perşembe günü ise Üniversite Mahallesi'nde D-100 Karayolu yan yolda bulunan av malzemesi satılan işyerinin deposundan bazı silahların çalındığı ihbarı yapıldı. İşyeri sahibi koronavirüs salgını nedeniyle 1 ayı aşkın süreden bu yana kapalı olduklarını, kamera sisteminin arızalı olduğunu bazı tüfeklerin çalındığını bildirdi. Polis ekipleri iki olayın bağlantılı olduğunu değerlendirerek çalışma başlattı.

380 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİPolis, Gümüşpala Mahallesi Nalan Sokak'taki binaya gelen şüphelilerin kaçtıkları alandaki kameraların kaydettiği 380 saatlik görüntüyü inceledi. Silahları saklamak isteyen şüphelilerin bindiği aracın plakasının N.A. adına tescilli olduğu tespit edildi. Mernis sistemindeki adresten bu kişiye ulaşılırken aracı oğlu M.A.'nın kullandığı belirlendi. M.A. Esenyurt'ta, kendisi ile birlikte binaya giren İ.A.B. ile U.S. ise Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde iki ayrı adreste yakalandı. İ.A.B. sorgusunda 28 Nisan Salı günü öğlen saatlerinde av malzemeleri satılan işyerine 2 arkadaşı ile 5 pompalı tüfek çaldıklarını, bunları, Gümüşpala Mahallesi Nalan Sokak'taki bir binaya gizlemek istedikleri sırada burada oturanların kendilerini  fark ettiğini anlattı. İ.A.B., bunun üzerine panik içerisinde bu binadan kaçtıklarını 2 tüfeği kendisinin, kalan 2 tüfeği diğer iki arkadaşının aldığını anlattı. Şüpheli ifadesinde aldığı 2 tüfeği Z.A. adlı kişiyle sattığını itiraf etti. Satılan bu silahlar polisin takibi sonucu bulundu. Diğer tüfeklerin de yerlerinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheliler İ.A.A., M. A. ve U. S., emniyet işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edildiler. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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