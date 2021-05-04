AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 'Tam kapanmanın' 5'inci gününün akşamında Avcılar'da trafik yoğunluğu yaşandı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 'Tam kapanmanın' 5'inci gününün akşamında Avcılar'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Küçükçekmece'den Avcılar yönüne saat 17.00'den itibaren giderek artan araç trafiği nedeniyle sürücülerin hızı zaman zaman 20 kilometrenin altına düştü. Araç yoğunluğu Küçükçekmece'den Avcılar'a kadar uzanan 5 kilometrelik yolda aralıksız devam etti. Benzer yoğunluk Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nden Küçükçekmece girişindeki yan yola kadar görüldü. Yoğunluğun iki yöndeki denetim noktalarında yolun kısa süreliğine yan yola verilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Mesai saatinin tamamlanması ile birlikte gelen metrobüslerden inen yolcular da üstgeçitlerde zaman zaman kalabalık oluşturdu.

AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki: 'Ya bırakın eşim benim'
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki: 'Ya bırakın eşim benim'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Salih Uçan Cyle Larin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:37:54. #1.14#

title